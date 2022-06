Feierlichkeiten laufen seit Donnerstag

Seit Donnerstag (2. Juni) laufen die Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum der Queen. Die Monarchin erschien im Anschluss an die Militärparade «Trooping the Colour» auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Den Jubiläumsgottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale und den anschliessenden Empfang in der Londoner Guildhall verpasste sie jedoch am Freitag. Auch beim Epsom Derby und einem Konzert am Buckingham Palast am Samstag war die 96-Jährige nicht dabei. Wegen ihrer eingeschränkten Mobilität hatte sie bereits in den vergangenen Monaten einige Termine abgesagt.