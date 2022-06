Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) haben ihren königlichen Besuch in Ruanda angetreten. Die Maschine der Royal Air Force landete am Dienstagabend in der Hauptstadt Kigali, wo die beiden Royals noch auf dem Rollfeld von einer Delegation in Empfang genommen wurden. Ruanda ist seit 2009 Teil des Commonwealth of Nations und beherbergt in diesem Jahr das Treffen der Regierungschefs des Staatenbundes. Charles und Camilla sind die ersten Mitglieder der königlichen Familie überhaupt, die das ostafrikanische Land besuchen.