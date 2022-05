Prinz Charles und Herzogin Camilla feiern erste Gartenparty des Jahres

Queen bleibt Gartenpartys fern

Die Partys, zwei weitere sind für 18. und 25. Mai in London und für den 29. Juni im Holyrood Palast in Edinburgh geplant, finden diesmal im Jahr des Platinjubiläums der Königin statt und sind für die Gäste eine Anerkennung für deren Engagement. Queen Elizabeth II. (96) selbst wird nicht an den Events teilnehmen. Das gab der Buckingham Palast Anfang Mai bekannt. Die Königin wird von anderen Mitgliedern der königlichen Familie bei den Traditionsveranstaltungen vertreten, die zum ersten Mal seit 2019 wieder regulär stattfinden, nachdem sie in den letzten beiden Jahren wegen der Pandemie abgesagt worden waren.