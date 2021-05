Prinz Christian von Dänemark: Seine Konfirmation steht an

Die Konfirmation findet in der Schlosskirche Fredensborg statt, wie das Königshaus in der vergangenen Woche mitteilte. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr, danach wird privat auf Schloss Fredensburg gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie sind nur 25 Gäste eingeladen. Dies bedeute, dass Gäste mit Wohnsitz im Ausland nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, erklärte die dänische Königsfamilie. Damit sei auch die unmittelbare Familie aus Frankreich, Grossbritannien und Australien nicht anwesend.