Prinz Christian wird von Teenies angeschmachtet

Allerdings kennen sich Maria Chiara und Christian bereits seit Kindheitstagen, die Familien der beiden sind schon jahrelang befreundet. So wird in Dänemark schon über eine baldige Verlobung der beiden gemunkelt, sogar von einer bevorstehenden Hochzeit ist die Rede. Fest steht, dass das It-Girl und der Prinz viel Spass zusammen haben, «wir passen gut zusammen», schwärmte Maria Chiara in der italienischen Presse.