Maria Chiara ist in Rom geboren und besuchte eine Privatschule, was sie beruflich macht, ist leider nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass sie sich als Influencerin und Model versucht und ausserdem auf Instagram ein bisschen Geld verdient. Mehr Informationen gibt es über ihre grössere Schwester, Maria Carolina (19). Sie machte 2020 ihren Abschluss und soll fliessend sechs Sprachen sprechen: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Russisch. Sie scheint ausserdem ein Flair für das Musische zu haben, denn sie Studierte an einer Schauspielschule und widmete sich den dramatischen Künsten. 2014 war sie zum ersten Mal an der Seite von Nicole Kidman in einem Film zu sehen.