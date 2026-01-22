«Prinz Daniel fühlt sich nicht wohl»

Prinzessin Désirée wurde 87 Jahre alt und war die Witwe von Baron Niclas Silfverschiöld (1934–2017). Sie lebte auf Schloss Koberg in Västergötland und hinterlässt drei Kinder und deren Familien. Sie führte meist ein zurückgezogenes Leben abseits des royalen Rampenlichts. Nach ihrem Tod sollen die Flaggen am Schloss Drottningholm und am Schloss Haga am 21. Januar auf Halbmast wehen, heisst es weiter aus dem Palast.