Prinz Daniel gibt intimste Einblicke in sein Privatleben

Am 15. September feiert nicht nur König Carl Gustaf von Schweden (77) sein 50. Thronjubiläum, sondern sein Schwiegersohn Prinz Daniel (49) auch seinen 50. Geburtstag. Eine grosse Feier wird es für den Ehemann von Kronprinzessin Victoria (46) an diesem Tag zwar nicht geben, doch Daniel macht dem Volk dafür ein ganz besonderes Geschenk. Im Interview mit der schwedischen Journalistin Carina Bergfeldt gibt sich der zweifache Vater ungewohnt offen und stellt sich den – grösstenteils sehr privaten – Fragen von Bergfeldt. Daniel wirkt etwas nervös und zurückhaltend, immerhin ist er es nicht gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Doch er kennt seine Pflichten als Prinz. Und so beginnt das grosse Interview.