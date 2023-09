Daniel von Schweden tritt für Victorias königliche Familie stets einen Schritt zurück

Was Daniels Weg als Prinz mit sich bringt, ist allerdings durchaus einiges an Verzicht. So zum Beispiel heute, an seinem 50. Geburtstag. Das persönliche Jubiläum steht am heutigen Freitag nämlich nur an zweiter Stelle. Grund ist das Thronjubiläum von König Carl Gustaf (77). Es dürfte Daniel aber wahrhaftig nicht stören, dass sein Ehrentag heute in den Hintergrund rückt, er im Schatten seines Schwiegervaters steht. Denn Daniel ist es gewohnt, dass seine grosse Liebe Victoria – zumindest in royaler und damit auch öffentlicher Hinsicht – der Star der Beziehung ist. Sich der Kreis des königlichen Lebens um sie dreht. Eine Tatsache, mit der der Vater ihrer beiden Kinder kein Problem hat – im Gegenteil. «Die meisten Menschen wollen Victoria hören und sehen. Ich gehe dahinter und geniesse», erklärt er in dem Sensations-Interview, das er der schwedischen Journalistin Carina Bergfeldt bereits vor seinem 50. Geburtstag gab. Eine selbstlose, gleichzeitig auch aber sehr selbstbewusste und ehrwürdige Einstellung.