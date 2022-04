Prinz Dipangkorn wird erwachsen

Kindheit und Jugend in Bayern

Seit elf Jahren verbringt er die längste Zeit des Jahres in Deutschland. Laut Medienberichten lebt er in einer prächtigen Villa, mit 20 Angestellten in Feldafing am Starnberger See. In Bayern besucht er die freie Waldorfschule Isartal, in Geretsried. Das Schulgeld liegt bei 499 Euro pro Monat, maximal. Für seinen Vater mit einem geschätztem Vermögen von 100 Milliarden Franken (Stand 2020) – damit reichster Monarch der Welt – sind das nicht mal Peanuts. Dipangkorn beherrscht die deutsche Sprache perfekt, spricht angeblich mit bayerischem Einschlag.