Prinz Frédéric von Anhalt brauchte dringende Not-OP

Der 82-Jährige bleibt trotz des Vorfalls optimistisch und ist dankbar, im hohen Alter lange weitestgehend gesund gewesen zu sein: «Ich bin wirklich nicht wehleidig und war bis zum letzten Jahr nie krank. Als ich mit 21 Jahren meinen Führerschein machte, habe ich mich auf glatter Fahrbahn mit meinem Wagen mehrfach überschlagen und kam relativ unverletzt aus dem Autowrack heraus. Damals hatte ich einen Schutzengel. Heute weiss ich, dass meine verstorbene Frau Zsa Zsa Gabor, die ich jahrelang liebevoll pflegte, von oben auf mich aufpasst.» Seine Frau, die bekannte amerikanisch-ungarische Schauspielerin Zsa Zsa Gabor (1917-2016) starb vor rund zehn Jahren nach langer Krankheit in Los Angeles (USA).