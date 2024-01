Prinz Frederik – ein Royal mit Ecken und Kanten

Ehemaliger «Partyprinz» und Model–Fan

In den Neunzigerjahren hatte Kronprinz Frederik den Ruf eines «Partyprinzen». Zusammen mit einer unauffälligen Entourage liess er sich immer wieder gerne in den Clubs von Kopenhagen blicken und mischte sich dort unter das tanzende Volk. Aus seinen wechselnden Liebesbeziehungen, unter anderem mit den Models Malou Aamund (54) und Katja Storkholm Nielsen (53), machte er dabei keinen grossen Hehl. Auch seine heutige Frau Mary (51) lernte er angeblich in einem Party–Kontext kennen. Der Legende nach stellte er sich der Australierin im Jahr 2000 während der Olympischen Spiele in Sydney in einem Pub ganz bescheiden als «Fred from Denmark» vor und gab sich erst später als Kronprinz zu erkennen.