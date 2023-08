Vom 30. Juli bis am 6. August spielen am Musikfestival Smukfest im dänischen Ort Skanderborg dutzende Bands aus dem In- und Ausland und ziehen die Fans in Massen an. Dem Ruf folgte auch Frederik von Dänemark (55), der Kronprinz wurde am Mittwoch, 2. August mit legerem Dreitagebart und coolem Käppi unter den feiernden Gästen gesichtet. So viel bodenständige Volksnähe sollte bei seinen Untertanen eigentlich gut ankommen, wäre da nicht die Art und Weise, wie der Prinz ans Festival gereist ist. Für den Musikgenuss liess Frederik nämlich die königliche Yacht Dannebrog klarmachen und schipperte mit dem über 78 Meter langen Boot ans Festival.