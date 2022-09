So süss sieht Prinz Gabriel von Schweden an seinem 5. Geburtstag aus

Der kleine Prinz Gabriel von Schweden wird langsam gross, denn immerhin braucht der zweitälteste Sohn von Prinz Carl Philip (43) und Prinzessin Sofia (37) jetzt schon alle Finger an einer Hand, um sein Alter zeigen zu können. Gestern, am 31. August feierte Gabriel seinen fünften Geburtstag und wie es Tradition in den Königshäusern ist, wurde aus diesem Anlass ein neues Porträt des Mini-Royals veröffentlicht. Stolz zeigen Carl Philip und Sofia ihren blonden Spross, der seiner Mama wie aus dem Gesicht geschnitten ist.