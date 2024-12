Das Baumhaus thront in einer Stechpalme in einem Bereich des Gartens, der mit Farnen gefüllt ist, und der Name «Hollyrood House» ist eine witzige Anspielung auf den offiziellen Wohnsitz der Familie im schottischen Edinburgh, dem Holyrood Palace. Selbst das Teeservice von William und Harry von damals ist noch immer im Baumhaus – etwas, womit George, Charlotte (9) und Louis (6) spielen können, wenn sie ihren Grossvater in Gloucestershire, etwa 180 Kilometer westlich von London, besuchen.