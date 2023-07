Zwar wollten Prinzessin Kate (41) und Prinz William ihren ältesten Sohn so lange wie möglich von der schweren Last der bevorstehenden Aufgabe bewahren, erzählt ein Bekannter der Familie bei «Fabulous», einem Ableger von «The Sun». Dies, um den Kindern eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. «William und Kate wollten die Kinder so gut wie möglich schützen, vor allem vor der Vorstellung, dass sie königlich sind und allem, was das mit sich bringt», so der Insider.