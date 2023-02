William und Kate haben Bedingungen

Prinz George wird seinen Grossvater an der Krönung tatkräftig unterstützen

An der Krönung von King Charles III. werden auch schon die jungen Familienmitglieder gefordert. So soll beispielsweise Prinz George eine Schlüsselrolle an dem Event übernehmen. Doch an diese knüpfen seine Eltern Prinz William und Prinzessin Kate ganz bestimmte Bedingungen.