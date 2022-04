Prinz Gustav darf seine Carina endlich heiraten

Doch der letzte Wille vom Grossvater hat einen Haken. Er knüpfte die Erbschaft an eine Bedingung: Sein Enkelsohn müsse eine «arische, adelige und protestantische» Frau heiraten, schrieb er in seinem Testament nieder. Ansonsten würden dem Enkel die Rechte am Schloss und dem Erbe entzogen werden.