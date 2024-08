Vom Palast gab es anlässlich des Ehrentages der Prinzessin ein neues Foto auf Instagram, geschossen vom königlichen Hoffotografen Dusan Reljin. Auf diesem strahlt Prinzessin Mette-Marit fröhlich in die Kamera. Gekleidet ist sie in ein weisses Strickoberteil, ihre Haare trägt sie offen, sie fallen ihr in sanften Wellen über die Schultern.