Prinz Harry behält sein Haus in England

Die Rolle des Staatsrats haben die vier ersten Erwachsenen in der britischen Thronfolge inne: Prinz Charles (73), Prinz William (39), Prinz Harry und Prinz Andrew (62). Sie können die Arbeit der Queen übernehmen, sollte diese vorübergehend erkranken. Bisher wurde diese Rolle eher wenig beachtet, nun gibt es jedoch erhebliche Bedenken: Zu Jahresbeginn war Prinz Charles mit Corona infiziert, Prinz William auf einer Auslandsreise und Prinz Harry in Kalifornien. Prinz Andrew ist aufgrund seiner angeblichen Verwicklung in den Epstein-Skandal von seinen öffentlichen Pflichten zurückgetreten. Die nächste Erwachsene in der Thronfolge wäre Andrews Tochter Prinzessin Beatrice (33) - die Änderung eines Staatsrats liege allerdings in der Hand des britischen Parlaments, das dafür eine neue Gesetzgebung ins Leben rufen müsste, berichtet «The Telegraph».