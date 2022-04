Prinz Harry: Das will er für seine Kinder erreichen

Der zweifache Vater fügte dem Bericht nach hinzu: «Es wird nicht einfach, aber ich werde niemals ruhen, bis ich als Elternteil zumindest versucht habe, die Welt zu einem besseren Ort für sie zu machen, denn es liegt in unserer Verantwortung, dass die Welt so ist, wie sie jetzt ist.» Er wünsche sich, so Harry, «dass alle Kinder in einer friedlichen Welt aufwachsen können.»