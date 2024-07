Prinz Harry, der am 15. September seinen 40. Geburtstag feiert, steht ein beachtliches Geldgeschenk bevor. Wie «The Times» berichtet, wird der in Grossbritannien geborene Royal, der mittlerweile in den USA lebt, einen Teil des Nachlasses seiner verstorbenen Urgrossmutter Queen Mum, der Mutter von Queen Elizabeth II. (†96), erhalten.