Meghan, Meghan, Meghan

Prinz Harry erwähnt seine Ehefrau auf jeder Seite von «Spare»

Kein Familienmitglied nimmt in Prinz Harrys Memoiren so viel Platz ein, wie Ehefrau Herzogin Meghan. Genaues Nachzählen in «Spare» verrät, wer Harry sonst noch wichtig ist.