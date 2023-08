Auch wenn Prinz Harry (38) von seinen royalen Verpflichtungen entbunden ist, gelten die jährlich stattfindenden Invictus Games, bei denen kriegsversehrte Soldaten in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander antreten, immer noch als sein grösstes Herzensprojekt. Die Spiele werden vom 9. bis 16. September in Düsseldorf ausgetragen. Ein Datum, das auch für Harry nicht ganz unwichtig ist, wie die Webseite Thenews.com berichtet. Denn sein 39. Geburtstag (am 15. September) fällt in genau diesen Zeitraum. Harry wird seinen Ehrentag daher in Deutschland verbringen.