Prinz Harry feiert Geburtstag in Düsseldorfer Brauerei vor

Harry und Meghan genossen gebrautes Bier

Wie etwa die «Daily Mail» berichtet, kam Harry samt Ehefrau Meghan (42) und rund einem Dutzend weiteren Begleitern. Die Gruppe wurde an zwei Tischen in einem separaten Raum platziert und bestellte traditionelle deutsche Gerichte. Der Prinz soll sechs Bier getrunken haben, Meghan ein kleines. Sie trug die weissen Röhrenjeans, die sie am Donnerstag bereits für das Sitzvolleyballspiel ausgewählt hatte, und ein rot–weisses Nadelstreifenhemd. Harry hatte sich für dunkle Jeans und ein graues Oberteil entschieden.