Prinz Harry hat heute keinen Grund zum Feiern

Eigentlich sollte heute für Prinz Harry ein Tag der Freude und des Feierns sein, aber viel wird er wohl an seinem 38. Geburtstag nicht zu Lachen haben. Vor genau einer Woche verstarb seine Grossmutter, Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren. Durch diesen Schicksalsschlag verlängerte sich Harrys Aufenthalt in England, denn geplant war eigentlich nur ein Termin in London im Rahmen der «WellChild Awards» in seiner Heimat geplant, im Anschluss an seinen Besuch in Manchester für den «One Young World Summit»-Kongress und einem Abstecher nach Düsseldorf für die Ankündigung der Invictus Games im kommenden Jahr.