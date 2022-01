Prinz Harry, 37, hat rechtliche Schritte gegen die britische Regierung eingeleitet. Er fordert die Rückgabe des Polizeischutzes, wenn er sich im Vereinigten Königreich aufhält, wie die «Mail on Sunday» berichtet. Harrys Anwälte haben ein entsprechendes Schreiben an das britische Innenministerium verfasst, in dem sie darauf hinweisen, dass sie eine gerichtliche Überprüfung anstreben werden, wenn die Familie Sussex während ihres Aufenthalts in Grossbritannien nicht weiter geschützt werde.