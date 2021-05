Prinz Harry fürchtete sich vor der Rückkehr nach London

Über ein Jahr lang war Prinz Harry, 36, nicht mehr in Grossbritannien, bevor er schliesslich zur Beerdigung von Prinz Philip, †99, in die Heimat zurückkehrte. In der Doku-Serie «The Me You Can't See», die Harry zusammen mit Oprah Winfrey, 67, produziert hat, verrät er nun, wie schwer ihm die Reise von Los Angeles nach London gefallen ist.