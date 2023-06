Tag zwei für Prinz Harry (38) im Zeugenstand des Obersten Gerichtshofs in London: In Grossbritannien waren am Mittwoch alle Augen auf den jüngsten Sohn von König Charles III. (74) gerichtet, der im Moment in einem Zivilprozess gegen den Medienkonzern Mirror Group Newspapers vorgeht. Unter anderem berichteten Medien wie der «Guardian» oder «Sky» live aus dem Gerichtssaal. Während sich Prinz Harry zu Beginn des Prozess-Tags wieder dem Kreuzverhör von MGN-Anwalt Andrew Green stellen musste, war am Nachmittag die Befragung durch seinen eigenen Anwalt David Sherborne angesetzt.