Wo ist Herzogin Meghan?

Nicht so aber Meghan, weshalb sich die Frage aufdrängt: Was ist los mit der Herzogin von Sussex? Der letzte gemeinsame Auftritt war im Dezember, als Harry und Meghan gemeinsam die Ripple of Hope Award Gala besuchten – und sogar einen Preis für ihr Menschenrechts-Engagement im Einsatz gegen Rassismus im Königshaus erhielten. Seitdem ist es ungewöhnlich still um die zweifache Mutter geworden. Und das, obwohl sie selbst einmal über sich und ihren Ehemann sagte: «Wir sind wie Salz und Pfeffer, wir kommen immer zusammen.»