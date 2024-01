Prinz Harry kämpft mit Schuldgefühlen

Letzte Woche gab es rund um das britische Königshaus eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Zuerst wird Prinzessin Kate (42) wegen einer Bauchoperation in die berühmte «London Clinic» eingeliefert und kurz danach wird bekannt, dass auch König Charles lll. (75) wegen eines Prostata-Eingriffs zum Patienten in der Privatklinik wird, welche für ihre erstklassige medizinische Versorgung und den luxuriösen Service bekannt ist. Prinz Harry (39), der durch vergangene Ereignisse einen schwankenden Kontakt zu seiner Königsfamilie pflegt, soll laut «mirror.uk» ziemlich betroffen von den Krankheitsfällen in seiner Familie sein und es bereuen, durch die grosse Entfernung und das viele Reisen, nicht bei ihnen sein zu können.