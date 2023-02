Prinz Harry kündigt Überraschungs-Event zu seinem Buch «Spare» an

Prinz Harrys Autobiografie sowie die Netflix-Doku «Harry & Meghan» haben für viel Wirbel gesorgt. In dem Buch, das offiziell am 10. Januar erschienen war, erhebt der 38-Jährige Anschuldigungen gegen die Royals und attackiert unter anderem seinen älteren Bruder, Thronfolger Prinz William (40). Doch Harry gibt auch Einblicke in sein Seelenleben und erzählt über die Trauer um seine Mutter Prinzessin Diana (1961-1997).