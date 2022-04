Prinz Harry küsst Meghan zärtlich und das mitten auf der Bühne

So persönlich haben sich Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) schon lange nicht mehr gezeigt: An der Eröffnungsfeier der Invictus Games am Samstagabend in Den Haag hat Meghan die Aufgabe, die Rede ihres Mannes Prinz Harry anzukündigen. Dabei findet sie so rührende Worte für ihren Liebsten, dass Harry seine Gefühle nicht mehr im Zaun halten kann.