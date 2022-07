Harry und Meghan geniessen romantischen Abend in New York

Harrys emotionale UN-Rede

Zuvor sprach Harry in seiner UN-Rede über Nelson Mandela (1918-2013) und seine Verbindung zu Afrika. Er habe über die Jahre selbst viele Familienmitglieder des einstigen südafrikanischen Aktivisten und Politikers getroffen und seit seinem ersten Afrika-Besuch im Alter von 13 Jahren eine Leidenschaft für das Land entwickelt. «Die meiste Zeit meines Lebens war es meine Lebensader, ein Ort, an dem ich immer wieder Frieden und Heilung fand», sagte Prinz Harry. In Erinnerung an seine Mutter, die Nelson Mandela 1997 in Kapstadt getroffen hatte, erklärte er, dass er in Afrika «Trost» gesucht habe, nachdem Diana verstorben war.