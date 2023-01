Diese Aussagen in Prinz Harrys Buch könnten für Ärger sorgen

Harry musste in Afghanistan töten

«Eine der wichtigsten Dinge, die ich in der Armee gelernt habe, ist, dass ich für meine eigenen Handlungen verantwortlich bin. Also meine Zahl: 25», zitiert der TV-Sender Sky News eine Passage aus «Spare». Die Zahl 25 steht für die Anzahl von Taliban-Kämpfern, die Prinz Harry in seinem Kriegseinsatz in Afghanistan getötet haben soll. Er begründet sein Handeln so: «Ich hätte es natürlich lieber gehabt, diese Zahl nicht auf meinem Militärzeugnis oder in meinem Kopf zu haben, aber ich hätte auch lieber in einer Welt ohne die Taliban gelebt, in einer Welt ohne Krieg.» Die Menschen, die er tötete, seien für ihn «wie Figuren auf einem Schachbrett» gewesen. Genugtuung habe er nicht empfunden, sich aber auch nicht dafür geschämt.