Gut zwei Jahre ist es nun her, dass Prinz Harry (38) und seine Ehefrau Meghan (41) sich vom royalen Leben zurückzogen, um ein neues Leben in den USA, fernab des britischen Hofes, zu starten. Ihrem Stand in der Royal Family hat diese Entscheidung nicht besonders gut getan, was sicherlich auch dem Umstand geschuldet ist, dass die Sussexes zahlreiche Interviews gaben, in denen sie Harrys Familie durch den Dreck zogen. Auf den Rücktritt als Senior Royals reagierte der Palast umgehend und setzte Harry und Meghan auf der offiziellen Website der Royals weiter runter – schliesslich spielten sie keine aktive Rolle am Hof.