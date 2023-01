Zweitgeborene haben in der Regel den Ruf, unbekümmerter und sozialer zu sein, als ihre erstgeborenen Geschwister. Aber ebenso wird ihnen nachgesagt, dass sie kleine Unruhestifter seien. Das liegt laut einer Studie des MIT daran, dass Erstgeborene in der Regel in den ersten Jahren die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern haben, während die zweiten in der Reihe von Anfang an um die Beachtung der Eltern kämpfen müssen und diese von Beginn an geteilt werden muss. Die Untersuchung bezog sich vor allem auf Brüderpaare. Doch nicht nur bei uns Normalsterblichen ist die Reihenfolge der Geburt teilweise von grosser Bedeutung, in Adelsfamilien ist das ganze noch viel komplizierter.