Hätte wer anderes den Verlobungsring von Diana bekommen sollen?

Die Bilder gingen um die Welt, als Prinz William (40) und die damals bürgerliche Kate Middleton (41) sich verlobten. Die Euphorie über die Verbindung wurde durch ein Detail nur noch gestärkt: An Kates Hand funkelte ein Rind mit dunkelblauem Saphir, umrandet von Diamanten. Einige dürften sich erinnert haben, wessen Hand dieses Schmuckstück einst zierte: Es war der Verlobungsring von Prinzessin Diana (†36), der verstorbenen Mutter von Prinz William und Prinz Harry. Wie rührend, dass er seiner Liebsten eben jenen Ring an den Finger steckte, womit er das Andenken an Diana ehrte.