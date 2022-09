Prinz Harry gedenkt seiner geliebten «Granny»

Dem Vernehmen nach, um den Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September zu ehren, habe er damit bis zu diesem Montag (12. September) gewartet. Indem nun das Leben der Queen gefeiert und ihr Tod betrauert wird, so Prinz Harry, «werden wir alle daran erinnert, was für ein wegweisender Kompass sie für so viele Menschen durch ihre Hingabe und ihr Pflichtbewusstsein gewesen ist.»