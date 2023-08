Herzogin Meghan outet sich als «Swiftie»

Während Prinz Harry aus beruflichen Gründen in Japan weilt, scheint seine Ehefrau Meghan ihre Me-Time in den USA zu geniessen. Übereinstimmenden Berichten von «People» und «Page Six» zufolge wurde die Herzogin von Sussex am Dienstag (8. August) bei einem Konzert von Superstar Taylor Swift (33) gesichtet. Zusammen mit ihrer Freundin Lucy Fraser soll sie die Show im SoFi Stadium in Los Angeles besucht haben. Dem «People»-Magazin zufolge habe sie sich während des Konzerts nicht auf ihrem Stuhl halten können, sondern gut gelaunt mitgesungen.