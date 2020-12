So erinnert sich Harry im Interview an eine Aussage, die gemäss «Gala» von seiner Tante Sarah Ferguson, 61, stammen soll und deren Inhalt ihn offensichtlich beschäftigt hat: «Jemand sagte mir zu Beginn der Pandemie, dass es fast so hart ist, als hätte uns Mutter Natur in unseren Raum für schlechtes Benehmen geschickt, um mal wirklich einen Moment lang darüber nachzudenken, was wir getan haben.»