Ist Prinz Harry nur das Ersatzteillager des Königshauses?

Mit diesem brisanten Titel gibt Harry einen Vorgeschmack auf das, was wohl im Buch noch folgen wird – eine Kampfansage an das britische Königshaus. Denn als Zweitgeborener wurde er wohl immer mehr als Ersatz angesehen, statt als vollständiges Mitglied der Royal Family. Verschlimmert wurde dieses Gefühl wahrscheinlich mit der Geburt jedes Kindes von Prinz William, denn damit rückte Harry immer weiter nach unter in der Thronfolge, wurde also immer mehr zum Ersatzteillager.