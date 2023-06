«Es löste in meinen Beziehungen ein grosses Mass an Paranoia aus»

Er habe immer das Gefühl gehabt, «dass die Boulevardzeitungen wollten, dass ich Single bin, weil ich für sie viel interessanter war und mehr Zeitungen verkaufte». Die Hackerangriffe auf sein Telefon hätten nicht nur ihn, sondern auch seine Beziehungen beeinträchtigt. «Ich würde sagen, dass ihre Handlungen jeden Bereich meines Lebens beeinflusst haben. Es löste in meinen Beziehungen ein grosses Mass an Paranoia aus. Ich wurde sofort misstrauisch gegenüber jedem, der in einer Geschichte über mich genannt wurde.» Er habe das Gefühl gehabt, niemandem mehr vertrauen zu können - «was für mich ein schreckliches Gefühl war, besonders in so jungen Jahren».