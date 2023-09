Er bleibt nur kurz in London

Er trat zum letzten Mal im Juni öffentlich in Grossbritannien auf, als er vor dem Obersten Gerichtshof im Prozess gegen die Mirror Group Newspapers aussagte. Wie schon die vergangenen Male hält er seinen Aufenthalt in seiner Heimat recht kurz: Er reiste erst gestern Früh an – und am morgigen Samstag wird er bereits in Deutschland erwartet. In Düsseldorf beginnen die Invictus Games. Am Abend ist er deshalb in der ZDF-Sendung «Aktuelles Sportstudio» zu Gast.