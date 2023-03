Prinz Harry erinnert sich an den Moment, in dem er Onkel wurde

In seinem Enthüllungsbuch erinnert sich Harry nämlich an den Moment zurück, als George ihn am 9. Juli 2013 zum ersten Mal zum Onkel machte – und schlägt dabei sehr liebevolle Töne an. «Ich war ein Onkel. Willy und Kate hatten ihr erstes Kind, George, bekommen, und er war wunderschön. Ich konnte es kaum erwarten, ihm etwas über Rugby und Rorke's Drift, Fliegen und Korridor-Cricket beizubringen – und ihm vielleicht ein paar Tipps zu geben, wie man das Leben im Fischglas überlebt.»