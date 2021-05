In der Doku-Serie mit Oprah Winfrey

Prinz Harry thematisiert Lady Dianas Tod

Ihr Gespräch vom vergangenen März führte zu einem handfesten Skandal. Nun arbeiten Prinz Harry und Oprah Winfrey erneut zusammen: Die beiden haben gemeinsam die Doku-Serie «The Me You Can't See» zum Thema psychische Gesundheit produziert. Wie ein Trailer zeigt, spricht Prinz Harry in der Serie auch über den Verlust seiner Mutter Lady Diana.