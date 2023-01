Prinz Harry hätte locker Stoff für zwei Bücher gehabt

Nun könne man durchaus sagen, dass es doch keinen Unterschied mache, bei dem, was Harry in «Reserve» schreibe. Er sehe es aber so: «Ich bin gewillt, euch zu vergeben, für alles, was ihr getan habt. Und ich wünschte, ihr würdet euch wirklich vernünftig mit mir hinsetzen und statt zu sagen, dass ich im Wahn oder paranoid bin, [...] eine richtige Konversation darüber führen.» Denn was er wirklich wolle, sei, dass sie Verantwortung übernehmen «und eine Entschuldigung an meine Ehefrau». In «Reserve» berichtet Harry etwa auch davon, wie Williams Frau Prinzessin Kate (41), seine Ehefrau, Herzogin Meghan (41), zum Weinen gebracht haben soll.