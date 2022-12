Harry und Meghan verlangen eine Entschuldigung der Royals

Diese haben vergangene Woche die letzten drei Folgen ihre Doku-Serie «Harry & Meghan» auf Netflix veröffentlicht – und die Anschuldigungen an die britische Königsfamilie haben es in sich. Der Palast hätte den Sussexes das Leben zur Hölle gemacht, heisst es da. Sie hätten Meghan nicht beschützt und Harry sah daher nur einen Umzug in die USA und einen Rückzug als Senior Royal als letzten Ausweg, um seine Familie zu schützen. Ausserdem sollen die Mitglieder der Königsfamilie Meghan gegenüber rassistisch gewesen sein und hätten Harry von einer Heirat mit der einstigen Schauspielerin abgeraten.