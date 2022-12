Diese Erkenntnisse bringt der Trailer zu «Harry & Meghan»

2. Der Bösewicht

Im Trailer wird impliziert, dass es im Narrativ von Harrys und Meghans Story klare Bösewichte gibt und zwar in Form von Prinz William, aber vor allem Prinzessin Kate. Es wird nicht viel gesagt in dem Clip, aber die Bilder sprechen für sich, denn anstatt mit einem fröhlichen Bild der einstigen Fab Four zu zeigen, dass definitiv über William und Kate gesprochen wird, entschieden sich Harry und Meghan dafür, ein Foto zu verwenden, auf dem vor allem Kate hart und kalt aussieht – was den Eindruck verleiht, dass die Princess of Wales die Bösewichtin in der ganzen Geschichte ist, oder zumindest einen grossen Anteil an dem Unglück von Meghan hatte, als diese noch Teil des britischen Königshauses war. So hat Meghan schon des Öfteren gegen ihre Schwägerin geschossen und etwa behauptet, Kate hätte Meghan kurz vor der Hochzeit mit Harry zum Weinen gebracht.