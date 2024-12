Prinz Harry und Herzogin Meghan haben Einladung abgelehnt

Während König Charles (76), Königin Camilla (77), Prinz William (42), Prinzessin Kate (42) und ihre Kinder wie üblich am Weihnachtsgottesdienst in Sandringham teilnahmen, verbrachten Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) Weihnachten in diesem Jahr erneut fernab der königlichen Familie in ihrer Wahlheimat Kalifornien – obwohl sie eine Einladung nach Grossbritannien erhalten hatten.